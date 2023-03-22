نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 05:04 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وعبر سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.