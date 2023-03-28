نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الأولى في المنطقة والعاشرة عالمياً في مؤشر كفاءة الدول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز العاشر على مستوى دول العالم. في مؤشر كفاءة الدول، 2023، الصادر عن شركة “وارك” البريطانية.

ويرصد المؤشر مستوى كفاءة الدول في الترويج لنفسها، من خلال الحملات الدعائية لمختلف الأنشطة، التي تمارسها هذه الدول. سواء كانت سياحة، تجارة، وغيرها، ومدى نجاح هذه الحملات في تحقيق أهدافها.

وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر 318.1 نقطة، وتفوقت الإمارات على كل دول أوروبا. عدا المملكة المتحدة وفرنسا، كما تفوقت الدولة أيضاً على اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 1798.7 نقطة. فيما نالت الصين المركز الثالث برصيد 1114.2 نقطة، وحلت الهند ثالثة برصيد 624.3 نقطة.

وجاءت المملكة المتحدة، كولومبيا، البرازيل، كندا، أستراليا، وفرنسا في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.