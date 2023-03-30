نشكركم على متابعتكم خبر إسلامية دبي تعلن توزيع 2.7 مليون وجبة خلال الأسبوع الأول من رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصائيات توزيع وجبات الإفطار في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها خلال الأسبوع الأول من رمضان 2 مليون و700 ألف وجبة في 925 موقع إفطار في إمارة دبي منها 880 موقع سفر وخيام إفطار و45 خيمة إفطار.

وأكد أحمد درويش القامة المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أن دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يقتصر على الترخيص والتصريح والإشراف على توزيع هذه الوجبات وليس التوزيع، لافتاً بأنه تم تنفيذ 300 زيارة تفتيشية على مواقع التوزيع بنهاية الأسبوع الأول.

وأشار المهيري إلى أن عدد طلبات توزيع الإفطار التي تم تقديمها للدائرة من خلال موقع إمارات الخير بلغ 1066 طلباً وعدد الطلبات التي تم الترخيص لها من هذه الطلبات بلغ 925 طلباً.

ولفت إلى أن تقديم وتوزيع الوجبات مفتوح لجميع أفراد المجتمع والجمهور والشركات والجمعيات الخيرية بشرط التقديم على طلب ترخيص توزيع وجبات من خلال القنوات الرسمية للدائرة.