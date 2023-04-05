نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من معالي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات الثنائية، واصفاً العلاقة مع إسرائيل بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها..كما أكد سموه تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة.

ولفت سموه خلال الاتصال إلى أن “الاتفاق الإبراهيمي” وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية، وقال إن دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

كما أثنى سموه على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28 ” في الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية.

وأكد سموه أن الإمارات ستعمل مع إسرائيل وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الإمارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه.