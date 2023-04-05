جامعة الإمارات تطرح برنامجاً جديداً للغة الإنجليزية لدعم الخريجين في سوق العمل

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن طرح برنامج أكاديمي جديد يتمثل في ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية بقسم اللغات والآداب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2023-2024.

وبحسب “وام”، قالت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، رئيس قسم اللغات والآداب إن برنامج ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل التي تتطلب مهارات لغوية عالية في التواصل باللغة الإنجليزية ترتقي بالمستوى المهني والوظيفي لدى المنتسبين لهذا البرنامج في بيئة عملهم المختلفة وتضيف إلى مهاراتهم ورصيدهم اللغوي.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات الطلبة في عدة جوانب بما في ذلك التحدث والقراءة والكتابة، بالإضافة إلى التوسع في تطوير مهاراتهم في مجال التفكير النقدي والإبداعي وتحليل النصوص وتقييمها.

وأشارت إلى أن البرنامج الجديد يقدم مساقات في الأدب، والمسرح، والسينما، حيث يُمكن لخريجي هذا البرنامج العمل على سبيل المثال لا الحصر في قطاع التعليم، إنتاج الأفلام، التمثيل والإخراج، الصحافة، مؤسسات دور النشر، وغيرها.

وأضافت أن البرنامج الجديد يتماشى مع رؤية الجامعة المتمثلة في تقديم التعليم الجامعي والدراسات العليا وفق أعلى المعايير الدولية، والمشاركة بفعالية مع المجتمع والعالم من أجل نشر المعرفة وتعزيز القدرات والكفاءات البحثية في الدولة كجامعة رائدة في مجال البحث العلمي.

وقالت الدكتورة موزة إن هذا البرنامج لا يقتصر فقط على تطوير المهارات اللغوية والمعرفية لدى الطلاب، وإنما يُسهم أيضاً في إعداد جيل واعد قادر على حمل راية هذا الوطن، وإحداث نقلة نوعية في مؤشرات الأداء لدى مؤسساتهم، وجهات العمل المختلفة في الدولة، فهم جيل الغد وصانعوا المستقبل.

و تمّ تصميم متطلبات برنامج ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية ليتمكّن الطلبة من إنجازها خلال أربع فصول دراسية، حيث أن الانتساب إلى هذا البرنامج مفتوح للطلبة الذكور والإناث على حدٍّ سواء، ويبدأ قبول الطلبات خلال الفترة من 1-30 أبريل 2023، على أن تبدأ الدراسة في شهر أغسطس القادم وفقاً للتقويم الأكاديمي في جامعة الإمارات. كما أن القبول في البرنامج مُتاحٌ أمام الطلبة المتفرغين تفرغاً كاملاً أو جزئياً وفقاً لطبيعة عملهم.