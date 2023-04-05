نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي يحافظ على الصدارة عالمياً بأعداد المسافرين للعام التاسع على التوالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال عام 2022، وذلك للعام التاسع على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، الذي يرصد أداء قطاع النقل الجوي في العالم.

وأظهرت بيانات للمجلس، أن مطار دبي الدولي تعامل مع نحو 66 مليون مسافر دولي في العام الماضي، بنمو 127% مقارنة مع 29.1 مليون مسافر في 2021.

وبحسب البيانات، جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بنحو 58.2 مليون مسافر، ثم مطار أمستردام بالمركز الثالث بنحو 52.5 مليون مسافر، ثم مطار باريس رابعا بنحو 51.8 مليون مسافر.