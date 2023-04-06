محمد بن راشد: العقول العربية قادرة على إحياء مساهمتنا العلمية الحضارية في العالم

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال لقائه اليوم، رؤساء وأعضاء لجان “نوابغ العرب” والتي تهدف لترشيح شخصيات عربية ضمن 6 فئات متميزة في العلوم والعمارة والهندسة والاقتصاد والأدب والطب، أن العقول العربية المتميزة قادرة على إثراء وإحياء مساهمتنا العلمية الحضارية في العالم.

وقال سموه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: خلال لقائي اليوم مع رؤساء وأعضاء لجان “نوابغ العرب” والتي تهدف لترشيح شخصيات عربية ضمن 6 فئات متميزة في العلوم والعمارة والهندسة والاقتصاد والأدب والطب.. العقول العربية المتميزة قادرة على إثراء وإحياء مساهمتنا العلمية الحضارية في العالم.