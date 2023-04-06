نشكركم على متابعتكم خبر طقس الخميس والجمعة في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الخميس صحواً إلى غائم جزئي، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

ويكون الجو رطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وبالنسبة للرياح، فتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم غد الجمعة، غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال. ويصبح غائماً مساء مع احتمال سقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة. ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 15 تصل إلى 35 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.