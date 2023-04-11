نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: زايد رفع بنيان الإمارات على أساس من الرحمة والإحسان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رحل بجسده .. وبقي بأثره .. ونستذكر كل يوم خيره.

وقال سموه على حسابه في تويتر:

“رحل بجسده .. وبقي بأثره .. ونستذكر كل يوم خيره … رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه .. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر .. في جنات الخلد يا زايد الخير”.