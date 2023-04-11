“الإمارات للإفتاء الشرعي” يطلق إصداره الجديد بعنوان “نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إصدارًا جديدًا بعنوان “نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية” وذلك ضمن مبادراته الرمضانية التي أعلن عنها في بداية شهر رمضان الفضيل.

وبحسب “وام”، يضمُّ الإصدار 11 نافذةٍ إفتائية يقدم من خلالها المجلس للصائمين لمحة تفصيلية حول أهم الأحكام والفتاوى الشرعية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وقال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي – بهذه المناسبة – يسعى المجلس من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز منظومة القيم لدى أفراد المجتمع عبر تنمية المعرفة بفتاوى الصيام وأهم المعاني الإيمانية والروحانية التي يتضمنها الشهر الفضيل، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على فضائل شهر الصيام، وبيان مقاصده وحِكمه، وعرض أهم الأحكام والمستحبات الشرعية المتعلقة بالصيام بصورة عملية ملخصة يسهل الاطلاع عليها.

ويشتمل الإصدار الجديد على 11 نافذة تتيح للصائم التعرف على أهم الأحكام الشرعية لشهر رمضان المبارك، بأسلوب واضح وميسَّر.

وتحمل النافذة الأولى عنوان: “ما هو فضل الصيام؟ وما أهم مقاصده؟”، أما النافذة الثانية فتأتي تحت عنوان: “ما هي أحكام ثبوت هلال رمضان؟، بينما تجيب النافذة الثالثة عن: “ما هي أحكام وفضائل قيام رمضان؟”، في حين، تقدم النافذة الرابعة شرحًا تفصيليًا لسؤال مفاده: “ما هي أهم أحكام السحور؟”، فيما توضح النافذة الخامسة: فضل تلاوة القرآن الكريم وأهم أحكامه، أما النافذة السادسة: فتسلط الضوء على كيفية استثمار الصائم لوقت الفجر، وتركز النافذة السابعة: على أهم القيم والسلوكيات التي ينبغي للصائم مراعاتها.

وتقدم النافذة الثامنة للقراء لمحة حول: أفضل أعمال الخير في رمضان، وسيتمكن القراء من التعرف على أبرز المستحبات عند الإفطار من خلال النافذة التاسعة، بينما النافذة العاشرة: فتجيب عن تساؤل مفاده “كيف يستثمر الصائم العشر الأواخر؟”، وتُختتم النوافذ: بتوضيح أحكام زكاة الفطر.

ودعا مدير عام المجلس الجمهور الكريم للاستفادة من الإصدار وذلك من خلال الاطلاع على النسخة الإلكترونية المتوفرة في الموقع الرسمي للمجلس:

https://fatwauae.gov.ae، كما تتوفر نسخة إلكترونية للإصدار من خلال المنصات الرسمية لحسابات المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي.

لتحميل الإصدار يرجى الضغط على الرابط:

https://cutt.us/fasting