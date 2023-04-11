نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مالطا ويوقعان 3 مذكرات تفاهم بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل توسيع مجالات التعاون والشراكة وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وبحسب “وام”، تناولت مباحثات سموه ونظيره المالي أيضاً عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها تنمية التعاون الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى استثمار الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون في ملف مكافحة التغير المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” العام الجاري.

وناقش الوزيران التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، كما تبادلا وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي إيان بورغ، وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومالطا والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

من جانبه أعرب معالي وزير خارجية مالطا عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات. كما أشاد معاليه بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة ومكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين، وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون البحرية، ومذكرة تفاهم في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.