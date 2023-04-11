اتفاقية بين “إثمار الدولية “و “بي إتش إم كابيتال”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت شركة “إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة ” مع شركة “بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية” اتفاقية خدمات الاستشارات المالية والإدراج والمساهمة كشريك استراتيجي لإدراج المجموعة كشركة مساهمة في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات.

وبحسب “وام”، تنص الاتفاقية على تعيين شركة “بي إتش إم كابيتال” كمستشار مالي ومدير لعملية الطرح الخاص، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات الشركتين والذي يسهم بدوره في تطوير الأسواق المحلية ونمو اقتصاد الدولة بما يتماشى مع رؤية قيادتها في رسم مسار واضح للنمو الاقتصادي المستدام.

وقال علي الجبيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة إن إي أي اتش شركة رائدة على مستوى الشرق الأوسط ومهمتها بناء قيمة حقيقية لمستقبل الاستثمار عن طريق الشراكات الاستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة، مشيرا إلى أن اقتصاد الإمارات يمثل مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي تشهده الدولة.

ونوه إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية مما أسهم في توجه المستثمرين من كافة أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم والاستثمار في اقتصاد آمن وسريع النمو، مشيدا بما تتمتع به شركة ” بي إتش إم كابيتال ” من خبرة في مجال الأسواق المالية وفي توفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

من جانبه أعرب عبد الهادي السعدي الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال عن شكره لمجلس إدارة مجموعة “إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة“ على ثقتهم في اختيار بي إتش إم كابيتال كمستشار مالي وإدارة عملية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وإدارة عملية الطرح الخاص والإدراج في سوق الأوراق المالية المرتقب”.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعتبر فرصة كبيرة ونقلة نوعية لشركة بي إتش إم كابيتال في مسيرتها لتحقيق أهدافها بأن تصبح أهم مزود خدمات مالية واستثمارية متكاملة في الأسواق المالية.

وتمتلك مجموعة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة والتكنولوجبا والتطوير العقاري وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي سعياً للعوائد المستدامة التي تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة.