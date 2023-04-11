نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة تتضمن دعوة لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتضمن دعوة فخامته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وسلم الرسالة إلى فخامته سعادة سعيد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة.