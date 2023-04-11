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حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.

 

ونص المرسوم الاميرى رقم ( 3 )لسنة 2023 على تعيين المهندس أحمد أبراهيم عبيد على أل على مديرا عاما لدائرة بلدية أم القيوين .

 

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر بالجريدة الرسمية.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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