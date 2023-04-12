نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تُطلق منصةً إلكترونية للفرص الاستثمارية بقيمة تتجاوز 575 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت بلدية دبي – دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز القطاعات الاستثمارية المختلفة وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب -.. منصة مبتكرةً للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، تعرض من خلالها مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تقارب 576.3 مليون درهم.

وبحسب “وام”، ستُمكّن المنصة جميع المستثمرين من الاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة لدى بلدية دبي كذلك تقديم أفكار جديدة، فضلا عن تقييم الفكرة أو الفرصة واعتمادها بسهولة ووضوح، ما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويرسخ مبادئ النّزاهة والشفافيّة ويسهم في تحقيق المُساواة وتكافُؤ الفُرَص.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي البلدية وجهودها المستمرة في مواكبة توجهات دبي في مجال التحوّل إلى البيئة الرقمية، كذلك تجسد المنصة حرص بلدية دبي على حوكمة إجراءاتها وتطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، من خلال الإدارة الفعّالة لموارد البلدية المالية، وتسخير كافة المعطيات لإدارة الأصول على الوجه الأمثل وضمان سلامة واستدامة الموارد في إمارة دبي.

وقال نجيب محمد صالح، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في بلدية دبي ” تماشيا مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاستثمار وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين، طوّرت بلدية دبي نظاماً إلكترونياً جديداً خاص بالفرص الاستثمارية، يمكنه إدارة جميع مراحل العملية الاستثمارية بدءاً من تلقّي الأفكار واعتمادها وتحويلها إلى فرص اقتصادية ومن ثم طرحها على المستثمرين، وصولاً إلى توقيع العقود معهم”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت من منطلق إيمان بلدية دبي بأهمية العمل مع القطاع الخاص كشريك فعّال يُسهم في تعزيز الاستفادة المثلى من الأصول المتعددة التي تملكها البلدية، وحرصاً منها على جعل دبي مدينة الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبيةً وغنىً بالفرص المفتوحة أمام الجميع.

وأضاف ” تُتيح المنصة إمكانية تجديد العقود من خلال النظام نفسه، ويستطيع أي زائر لهذه المنصة المتواجدة على الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، الاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة من البلدية والتقديم عليها. كما يمكنه اقتراح أفكار استثمارية جديدة مختلفة عن تلك المعروضة في المنصة”.

ويخوّل النظام الإلكتروني على المنصة للمستثمرين المحليين والدوليين متابعة تنفيذ مراحل العملية الاستثمارية وتوثيقها، حيث صُمّم النظام لاختصار خطوات التقديم والمدة الزمنية المُستغرقة لاستكمال الطلبات واعتماد الفرص، إضافةً إلى سهولة الوصول إليها واستخدامها، الأمر الذي يُيسر على المستثمرين والموظفين إجراءات التقديم، ويعزز من سعادة المتعاملين. وستوفر المنصة دعماً للمواهب والمستثمرين الشباب من أجل الحصول على فرصةٍ لتطوير مشاريعهم وأفكارهم، أو الاستثمار في الفرص الحصرية المخصصة لهم والتي تعرضها البلدية.

وستسهم المنصة كذلك في تنظيم اختصاصات وصلاحيات الوحدات التنظيمية المختلفة واللجان المرتبط عملها في العملية الاستثمارية بشكل واضحٍ، من خلال اتباع إجراءات حوكمة مبسّطة تسهّل الحصول على التقارير الخاصة بالفرص الاستثمارية وايراداتها، وتوفير البيانات الدقيقة والحديثة؛ ما يدعم عمل أصحاب القرار المعنيين، وستساعد في تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية والاستفادة من أصول بلدية دبي وتحقيق أعلى مستويات المنفعة المالية والإيرادات.

ويتمثل المستفيدون من المنصة الجديدة، في المستثمرين في أصول البلدية ومشاريعها، سواءً المستثمرين الحاليين أو الجدد، من داخل الدولة أو خارجها، حيث تختلف المدة الزمنية للرد عليهم وفقاً لمدة طرح الفرص أو المشروعات على المنصة. ويستطيع أي مستثمر من الوصول إلى المنصة من خلال الضغط على أيقونة الفرص الاستثمارية في موقع بلدية دبي الإلكتروني.