نشكركم على متابعتكم خبر حملة “وقف المليار وجبة” تحقق 750 مليون درهم من 120 ألف مساهم خلال 20 يوماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حققت حملة “وقف المليار وجبة” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، مساهمات بلغت 750 مليون درهم في 20 يوماً.

وبحسب” وام”، جاءت هذه الحصيلة من تبرعات 120 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وتشهد حملة “وقف المليار وجبة”، منذ انطلاقها تفاعلاً واسعاً من مجتمع دولة الإمارات الذي يحرص على التسابق إلى العطاء وفعل الخيرات لاسيما في شهر رمضان، وهو ما يترجم رسوخ القيم الأصيلة التي نشأ عليها أهل الإمارات.

– استدامة الخير.

وأكد محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أن حملة “وقف المليار وجبة” التي تهدف إلى تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في أن العطاء غير المشروط هو أحد أهم أسس منظومة الإمارات القيمية والأخلاقية.. وهو جوهر هويتنا، وأن صناعة الأمل هي صناعة إماراتية بامتياز”.

وقال معاليه: “إن وصول حصيلة المساهمات في “وقف المليار وجبة” إلى 750 مليون درهم من 120 ألف متبرع خلال 20 يوماً، يجسد مبادئ التكافل الاجتماعي، ويسهم في فتح آفاق تنموية للعمل الخيري، بما يلبي احتياجات الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهو أحد أهم أهداف مبادرات دولة الإمارات الإنسانية”.

-رؤية بعيدة المدى.

وتهدف حملة “وقف المليار وجبة” إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

ويعكس إطلاق أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام في رمضان، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر حاجة حول العالم، رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري والإغاثي، حيث يحقق الصندوق فلسفتها الإنسانية في استدامة العطاء ويرسخ مفهوماً جديداً للعمل الخيري قوامه الاستدامة وغايته الإنسان. ويعبر كذلك عن فهم إماراتي عميق لاحتياجات الفئات الأقل حظاً في العالم، وحاجتها إلى الإحساس بالأمان والكرامة الإنسانية.

– قنوات الدعم والمساهمة .

وتواصل حملة “وقف المليار وجبة”، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في “حملة وقف المليار وجبة” عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة “وقف المليار وجبة” خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة “وجبة” أو “Meal” على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة “دو” أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة “اتصالات من &e”، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة “وقف المليار وجبة” المشاركة عبر تطبيق “دبي الآن” DubaiNow، تحت فئة “التبرعات.

– استكمال النجاحات.

وتستكمل حملة وقف المليار وجبة نجاحات حملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام الثلاثة السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، وانتهاء بحملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

-التزام إنساني.

وتجسد حملة “وقف المليار وجبة” التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيها الدؤوب لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الإمارات في تبني نهج إنساني راسخ، وتعتبر الأعمال الخيرية والإنسانية ركناً أساسياً ومنهجاً أصيلًا وثابتاً لها.

وتنسجم حملة “وقف المليار وجبة” مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى مأسسة العمل الخيري واستدامته، بما يعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم. ويقدم الصندوق الوقفي لإطعام الطعام دعوة إماراتية مفتوحة إلى العالم من أجل توحيد الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للشرائح الأقل حظاً باعتباره مفتاح الاستقرار الاجتماعي في جميع البلدان.

وتعتبر حملة “وقف المليار وجبة” نقلة نوعية في مجال العمل الخيري والإنساني، لاعتمادها مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين، بما ينسجم مع الفلسفة الإماراتية في الإدارة.