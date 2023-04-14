نشكركم على متابعتكم خبر 1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة اليوم تسجيل 443 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 55 مبايعة أراض بقيمة 236.4 مليون درهم و388 مبايعة شقق وفلل بقيمة 791.15 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 296.21 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 89.08 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 207.13 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة راس الخور الصناعية الثانيه بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 51 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 26.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 6 ملايين درهم.