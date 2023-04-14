نشكركم على متابعتكم خبر حكومة دبي تعتمد إجازة عيد الفطر من 29 رمضان حتى 3 شوال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إجازة عيد الفطر المبارك، لدوائر حكومة دبي، اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1444 هجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة، تقدم سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.