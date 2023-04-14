نشكركم على متابعتكم خبر موارد الشارقة : عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية من 29 رمضان حتى 3 شوال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان لعام 1444 هـ ولغاية 3 شوال من نفس العام 1444هـ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، مع مراعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية .

ورفع المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية عامة ، سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.