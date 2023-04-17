نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل 40 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا شمالاً ومتوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:46.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا يصبح متوسطا إلى خفيف ليلاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:57 والمد الثاني عند الساعة 08:27 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 75 30

دبي 29 22 70 30

الشارقة 29 21 75 25

عجمان 27 20 85 40

أم القيوين 28 21 75 30

رأس الخيمة 30 20 75 20

الفجيرة 33 23 60 20

العـين 32 20 65 25

ليوا 31 20 70 25

الرويس 28 21 75 30

السلع 30 22 75 35

دلـمـا 28 23 75 50

طنب الكبرى 28 21 75 30

طنب الصغرى 28 21 75 30

أبوموسى 28 21 75 30