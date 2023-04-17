نشكركم على متابعتكم خبر بزيادة 25% عن العام الماضي .. إكسبو الشارقة يشهد 15 فعالية خلال الربع الأول من 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

سجل مركز إكسبو الشارقة انطلاقة قوية منذ بداية عام 2023 محققاً فرص نمو متزايدة لقطاع المعارض في إمارة الشارقة، حيث شهد المركز خلال الربع الأول من العام الحالي موسماً حافلاً بالمعارض الكبرى والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي نظمها واستضافها إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد شملت على 15 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً بنمو بلغ 25 % عن العام الماضي في عدد الفعاليات التي استضافها في نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت 12 معرضاً.

وبحسب “وام”، تميزت الفعاليات الـ 15 بمشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية فضلا عن استقطابها لأكثر من 100 ألف زائر؛ ومن أبرز تلك الفعاليات معرض ستيل فاب الذي شهد مشاركة 200 شركة محلية ودولية و400 علامة تجارية عالمية ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي استضاف 500 عارض فيما سجلت المعارض الجديدة التي نظمها إكسبو الشارقة نجاحاً لافتاً لتتمكن من حجز مكانة مهمة لها في قائمة المعارض السنوية للمركز حيث استقطبت فعاليات معرض “الإمارات للمدارس والحضانات” الأول العديد من الزوار وشهد مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاص بالدولة.

ولعب “إكسبو الشارقة” جهودا رائدة على صعيد تعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المتخصصة للإرتقاء بصناعة المعارض على مستوى الدولة والمنطقة حيث شهد المركز خلال الفترة الماضية توقيع مذكرات تفاهم مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس منظمي المعارض الهندي والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات بالإضافة إلى عقد اجتماع مع شركة اتصالات للخدمات القابضة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين إلى جانب حضور إكسبو الشارقة لعدد من الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة المعارض ومن ضمنها “القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2023″ التي نظمها الاتحاد العالمي لصناعة المعارض (UFI) في مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة من 1 الى 3 فبراير 2023.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن قطاع المعارض في إمارة الشارقة يواصل نموه المستدام في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لهذا القطاع الحيوي حتى غدت إمارة الشارقة واحدة من أهم المدن الرائدة في قطاع المعارض والمؤتمرات، مؤكداً حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مواصلة جهودها لتمكين مركز إكسبو الشارقة من لعب دور حيوي لتطوير صناعة المعارض ليغدو ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصاد وزيادة تنافسيته ولا سيما أن صناعة المعارض تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول.

ونوه إلى أن حصيلة الربع الأول لقطاع المعارض في إمارة الشارقة تعكس الانطلاقة القوية لقطاع المؤتمرات والمعارض في إمارة الشارقة خلال عام 2023 وتنوّع وثراء أجندة فعاليات مركز إكسبو الشارقة وقدرته على استقطاب آلاف العارضين والزوار.

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن المركز استهل بداية عام 2023 بحزمة من المعارض النوعية والمبتكرة القادرة على مواكبة المستجدات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتوجهات العالمية في مجال صناعة المعارض مع الأخذ بالاعتبار العمل على دعم كافة القطاعات والمجالات المهمة واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات وتنشيط الحركة السياحية وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها المركز في الربع الأول من هذا العام تمهد الطريق نحو موسم فعاليات متألق يضم أجندة متنوعة وحافلة بالمعارض والأحداث التي تدعم مختلف القطاعات.

وأكد أن المركز على أتم الاستعداد لتنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الرئيسية حيث تتنوع بين الثقافية والعقارية والصناعية والتجارية وغيرها.

يشار إلى أن مركز إكسبو الشارقة يستعد لتنظيم واستضافة حزمة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية خلال الفترة القادمة من أبرزها مهرجان الشارقة القرائي للطفل ومعرض اكسبو كوليينير والمعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي و”معرض الشارقة الدولي للكتاب” ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

كما تضم أجندة فعاليات إكسبو الشارقة معارض ومؤتمرات ستشهدها إمارة الشارقة لأول مرة ومن ضمنها المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم والمؤتمر الدولي للغة والمعرض التجاري ومعرض المطاط العربي ومعرض الخشب واللدائن المركبة ومعرض بي يو تيك وجميعها ستشهدها أرض المعارض في إكسبو الشارقة إلى جانب تنظيم مهرجان المانجو في مركز إكسبو خورفكان.