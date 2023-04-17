نشكركم على متابعتكم خبر «بلدية دبي» تنظم فعاليات ترفيهية استعداداً للعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أطلقت بلدية دبي اليوم عدداً من الفعاليات الترفيهية تحضيراً لعيد الفطر تستمر حتى 24 من أبريل الجاري في السوق الكبير ضمن منطقة ديرة.

وتهدف الفعالية إلى الترويج لمحتوى الأسواق التراثية ومنتجاتها والحفاظ على التراث وأصالة العادات القديمة والخاصة باستعدادات العيد فضلا عن دعم التجار في تلك الأسواق.

وقال منصور الريس مدير إدارة التراث العمراني والآثار بالإنابة في بلدية دبي، إن بلدية دبي تحرص على إقامة الفعاليات التي تعزز تراث وعادات إمارة دبي وأصالتها، وتعكس مكانة الأسواق التراثية، منوهاً إلى أن الفعالية ستتضمن عروضاً حية وفعاليات وخدمات عامة وترفيهية.