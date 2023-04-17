نشكركم على متابعتكم خبر 7 ملايين معاملة جمركية لـ “جمارك دبي” خلال 3 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشفت جمارك دبي عن ارتفاع حجم المعاملات الجمركية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 7 ملايين معاملة، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لقطاع التجارة الخارجية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وبحسب “وام”، قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن خدمات ومشاريع جمارك دبي الذكية تدعم رحلة دبي لتكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم بقدرتها على أتمتة الإجراءات الجمركية وتعزيز الأعمال وزيادة العائد على العمليات التجارية ما يحفز استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات في القطاع التجاري.

كما عززت الدائرة جهودها لمكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الربع الأول من العام 2023 نحو 112 حالة شملت 9.6 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 28.85 مليون درهم، وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، حيث تم تنظيم 24 عملية لإعادة التدوير شملت 43.78 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة بإنجاز 3 مبادرات توعوية للتعريف بمخاطر واضرار البضائع المقلدة شارك فيها 91 مشاركاً وتوزعت إلى فعاليتين مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و5 فعاليات للإدارات والمراكز الجمركية بالإضافة إلى 3 ورش عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، كما تم تقييد 91 علامة تجارية و86 وكالة تجارية.

وسجل إجمالي عدد محاضر الضبط للربع الأول من العام الجاري 502 محضر ضبط، في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني باعتبارها خط الحماية الأول للمجتمع، ولحرصها على القيام بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفاعلة في بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مكانة الدولة الرائدة كوجهة عالمية رائدة للتجارة الأعمال.

في نفس السياق، حرصت جمارك دبي على تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الجمركي، حيث كرمت جمارك دبي 25 موظفا مبتكرا من أصحاب الهمم نظير جهودهم في طرح الأفكار والحلول من خلال أنظمة وقنوات الأبداع والابتكار، وخلال شهر الابتكار، حيث تم تنظيم وإدارة أكثر من 10 مبادرات على مستوى الدائرة والمراكز الجمركية عززت من صدارة وريادة جمارك دبي في قيادة الابتكار في القطاع الجمركي وعلى مستوى دولي.

وتعد جمارك دبي المرجعية الجمركية العالمية الأولى في مجال الابتكار، حيث قامت 3 منظمات جمركية بعمل مقارنات معيارية مع جمارك دبي، وهي جمارك نيوزلندا وجمارك كوريا الجنوبية وجمارك أبوظبي، وذلك للاستفادة من تجربة جمارك دبي والمهارات والخبرات التي تمتلكها، وقدراتها الكبيرة على ترجمة أفكارها الابتكارية إلى واقع ملموس.

ومن خلال استراتيجيتها السنوية التي تدعم إطلاق مبادرات تنموية مستدامة، نجحت الدائرة خلال الربع الأول من العام الحالي في الوصول إلى ما يقارب من 17,500 مستفيد من خلال تنفيذ 67 مبادرة مجتمعية وتطوعية.

( 740 دورة تدريبية )

ونفذت جمارك دبي مُمثلة في مركز التدريب الجمركي 740 دورة تدريبية حضورية وإلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي، وتنوعت الدورات التدريبية بين دورات أمن وتقنية المعلومات – والتعامل مع أصحاب الهمم، وتطبيق نظام المحاكاة SIMFOX لتدريب المفتشين على أجهزة المسح، ودورات إسعاد المتعاملين – الابتكار- التفتيش – السلامة والصحة المهنية – المهارات الإدارية العامة – الموارد البشرية – تطوير واعداد القادة – دورات حماية الملكية الفكرية – علم البيانات والذكاء الاصطناعي والتمييز المؤسسي.

( إسعاد الموظفين )

كما حافظت جمارك دبي على استمرارية الحصول على اعتماد أفضل بيئة عمل للسنة الثالثة على التوالي 2022 – 2023 من المنظمة الأمريكية Great Place to Work، مع الاستدامة في تطبيق وتنفيذ المبادرات التي تعزز بيئة العمل منها تطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة خدمات الموارد البشرية، والتحول بنسبة 100% إلى نظام GRP، حيث تم إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة إلكترونياً، وأتمته خدمات الموارد البشرية الأخرى (32 خدمة)، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية لملفات الموظفين.