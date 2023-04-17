نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع قيمة الأصول الوقفية لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عن تسجيل الوقف رقم 839، وارتفاع قيمة الأصول الوقفية في عام 2022 بنسبة 14%، مقارنة بالعام 2021.

وتجاوزت قيمة الأصول الوقفية 8.8 مليار درهم، تنوعت مابين الأوقاف الخيرية والذرية والمشتركة، وفق “الخليج”.

وتوزعت بواقع 611 وقفاً قدمها رجال، و149 وقفاً قدمتها نساء، و79 وقفاً قدمتها جهات ومؤسسات. حيث سجلت مشاركة المرأة في النشاط الوقفي خلال العام 2022 ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بالعام 2021.