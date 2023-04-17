نشكركم على متابعتكم خبر مؤتمر عام لبحث مستقبل رياضة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

قرر مجلس الشارقة الرياضي تنظيم مؤتمر عام لبحث مستقبل رياضة الامارات، وذلك بناء على توصية من اللجنة الخاصة بتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وبحسب “وام”، أعلن المجلس أنه سيتم بحث الوقت المناسب لعقد المؤتمر بحيث تتوفر له كل ضمانات النجاح بحضور كل الأطراف المؤثرة والمشاركة في مسار الحركة الرياضية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الادارة برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي الذي أكد حرص المجلس على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وخاصة فيما يتعلق بنسبة الاستعانة باللاعبين الأجانب والمقيمين لبحث الأسلوب الأمثل الذي يكفل لأبناء الإمارات الحظ الأوفر في الأندية، ومن ثم بالمنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية .

وجرى خلال الاجتماع إعتماد تغيير مسمى “سباق الأندية للثقافة والفنون” إلى مسمى”ٍسباق مجلس الشارقة الرياضي للثقافة”، إلى جانب الإطلاع على التقارير الخاصة بكل من دورة الألعاب الشاطئية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بمدينة كلباء، والنسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الذي أقيم في شهر يناير الماضي بنجاح كبير.