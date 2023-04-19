نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يتبرع بـ250 مليون درهم أصولاً عقارية ومبالغ نقدية لـ”وقف المليار وجبة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العطاء ودولة الإمارات وجهان لعملة واحدة، وأن حملة “وقف المليار وجبة” مستمرة وباب الوقف سيبقى مفتوحاً طيلة العام.

وأعلن سموه عن تقديم دعم شخصي للحملة بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، في لفتة عودنا سموه عليها بأن يكون مبادراً ومساهماً في تعزيز منظومة العطاء الإماراتية، مجسداً بذلك نموذج القيادة الملهمة، لتصل المساهمات في “وقف المليار وجبة” مع نهاية الشهر الفضيل إلى مليار و75 مليون درهم، منها 825 مليون درهم تبرع بها أكثر من 180 ألف مساهم.

وقال سموه: “رمضان في الإمارات جميل بالخير.. وجميل بأهل الخير.. وجميل بالقيم التي رسخها زايد الخير رحمه الله”، مضيفاً سموه “العطاء والإمارات وجهان لعملة واحدة.. وبلادنا محفوظة بالخير.. ومحفوظة بدعوات عشرات الملايين ممن يصلهم عطاؤها كل عام”.

وتابع سموه: “الوقف سنة حسنة سنستمر عليها.. وهدفنا استدامة العطاء والخير في بلادنا.. واستدامة الأجر لشعبنا.. وقبل كل ذلك وبعده طلب مرضاة ربنا سبحانه وتعالى”.

وختم سموه: “باب الوقف سيبقى مفتوحاً.. وإطعام الطعام خير الصدقة.. وشكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في أكبر صدقة جارية لشعب الإمارات”.