نشكركم على متابعتكم خبر في مشهد مهيب.. أكثر من 60 ألف مصلٍ أحيوا ليلة الـ 27 من رمضان بجامع الشيخ زايد الكبير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

سجل (جامع الشيخ زايد الكبير) في أبوظبي الليلة الماضية رقماً هو الأعلى في تاريخه على صعيد عدد المصلين بعدما أدى 60,310 مصلين صلاتي التراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين من رمضان في رحاب الجامع، منهم 6,724 مصلياً أدوا صلاة التراويح، و53,586 مصلياً أدوا صلاة التهجد التي أحياها إمام الجامع الشيخ أدريس أبكر وهو أكبر عدد من المصلين يشهده الجامع منذ افتتاحه.

وبحسب “وام”، فقد امتلأت قاعات وأروقة الجامع والساحات الخارجية بالمصلين، في مشهد حضاري وأجواء إيمانية جمعت المصلين على تنوع ثقافاتهم في رحاب الجامع، ضمن منظومة من الخدمات الاستثنائية المتكاملة.

و بلغ إجمالي عدد المصلين في جامع الشيخ خليفة الكبير بمدينة العين نحو 23,552 مصلياً، منهم 2,402 مصل في صلاة العشاء والتراويح، و21,150 مصلٍ في صلاة التهجد، فيما بلغ إجمالي عدد المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة 5,239 مصلياً، منهم 1,382 مصليا في صلاة العشاء والتراويح، و3,857 مصلياً في صلاة التهجد.

وشكلت اللجان التنظيمية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير فرق عمل من كافة موظفي المركز دون استثناء، وباختلاف مجالاتهم واختصاصاتهم، انتشرت في ساحات وأرقة الجامع لتوفير الخدمات اللازمة لجموع المصلين، الذين توافدوا لأداء صلاتي التراويح والتهجد في الجامع من جميع مناطق الدولة، وعملوا جنباً إلى جنب مع المتطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق (أبشر يا وطن) التطوعي ورجال الشرطة، والمسعفين ورجال الدفاع المدني و بلغ إجمالي عدد المتطوعين أكثر من 200 متطوع من موظفي المركز، إضافة إلى أكثر من 380 من موظفي الدعم، ساهم جميعهم في تقديم أفضل الخدمات للمصلين لأداء صلاتهم في خشوع وبكل يسر.

وخصص مركز جامع الشيخ زايد الكبير 6,579 موقفاً للمصلين، منها 1,500 موقف للنساء، و60 موقفًا لأصحاب الهمم، إضافة إلى مواقف الجامع الداخلية والخارجية في المنطقة الشرقية المحاذية لواحة الكرامة.

ووفر المركز في إطار التعاون الاستراتيجي مع فندق إرث أكثر من 1000 موقف، وكذلك مواقف إضافية في مدينة زايد الرياضية مع تخصيص حافلات إضافية لنقل المصلين من المواقف وإليها، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط عن الطرقات الرئيسية والفرعية، وحافظ على انسيابية حركة المرور على محيط الجامع ومداخله.

ونفذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي خطة متكاملة مع زيادة عدد أفراد الشرطة، وتكثيف وزيادة عدد دوريات المرور في المنطقة المحيطة بالجامع ومداخله المختلفة وفي كافة الطرقات المؤدية إلى الجامع، وذلك لتلافي أي اختناقات مرورية قد تعطل حركة وصول المصلين للجامع.

و سخرت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير كل إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، بدءاً من استقبال المصلين عند مواقف السيارات، وتوجيههم إلى الأماكن الصحيحة، وتنظيم دخولهم إلى قاعات الصلاة، ومساعدة كبار السن والنساء وأصحاب الهمم خلال دخولهم الجامع إلى جانب توفير أكثر من 40 سيارة كهربائية لنقل جموع المصلين من مواقف السيارات إلى مرافق الجامع وقاعات الصلاة إضافة إلى توفير أكثر من 50 كرسياً متحركاً.

وتجسيدًا لرسالته التي يتكامل فيها الدور الديني للجامع مع دوره الحضاري والثقافي، واصلت فرق العمل في المركز عملها بعد انتهاء ليلة السابع والعشرين بوتيرة عالية، وذلك لاستقبال زوار الجامع وضيوفه في الفترة الصباحية، الذين تفتح لهم أبواب الزيارة طوال أيام الأسبوع حيث يستقبل الجامع قرابة 16 ألف زائر يومياً خلال أيام الشهر الفضيل، وبذلك يكون المركز قد قدم خدماته المتكاملة للمصلين والزوار على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.