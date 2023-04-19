” الاتحاد الخيرية” و ” الإحسان الخيرية ” توقعان اتفاقية تعاون

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية الإحسان الخيرية، اتفاقية تعاون، لتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات وبحث سبل التنسيق والتعاون بينهما لإسعاد المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وبحسب “وام”، وقع الاتفاقية، الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية و الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية بحضور سعادة ناصر بن علي الجنيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، وعددمن مسؤولي الجهتين، وذلك في مقر جميعة الإحسان الخيرية.

و قال الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي: ” حرصاً من “الاتحاد الخيرية” على التعاون والتكامل في مجالات العمل الخيري، وتحقيق الشراكة بين المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع، فقد أبرمت المؤسسة اتفاقية تعاون استراتيجي مع جمعية الإحسان الخيرية، تنظم علاقات التعاون، وتعنى بتفعيل النشاطات المشتركة التي تهم الجانبين في الجوانب الإنسانية والخيرية والتطوعية ومختلف الفعاليات الاجتماعية”.

وأضاف أن اتفاقية التعاون تعزز من الخدمات التي يقدمها الجانبان للمستفيدين وتدعم التنسيق المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني.

من جهته، قال الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي إن اتفاقية التعاون تستهدف تعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي والتركيز عليها إلى جانب العمل الإنساني وتطوير أداء كفاءة العمل في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية سيكون لها أكبر الأثر في دعم بيئة العمل الانساني وإحداث نقلة نوعية في أداء الجهتين وتكثيف التواجد الميداني والانفتاح على المؤسسات وتقديم الخدمات الإنسانية والوطنية.