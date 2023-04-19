زكي نسيبة يُكرّم فريق كلية تقنية المعلومات الفائز في مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

كرّم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات – في مكتبه بالجامعة – فريق كلية تقنية المعلومات الفائز في مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي الذي أقيمت نسخته الافتتاحية مؤخراً في أبوظبي.

وبحسب “وام”، فقد تمكّن 4 طلاب من كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة من إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُسهم في خدمة المجتمعات على كافة الأصعدة، وذلك تحت إشراف الدكتور فادي النجار، أستاذ مُشارك – قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات في كلية تقنية المعلومات بالجامعة، والدكتور زهير طرابلسي، قسم نظم وأمن المعلومات بكلية التقنية بجامعة الإمارات.

وأشاد معالي زكي نسيبة بهذه المُشاركة المُميّزة لفريق كلية تقنية المعلومات والفوز المُستحق، والذي يُبرز مكانة الجامعة واستراتيجيتها المُتكاملة في دعم البحث العلمي القائم على الابداع والابتكار في المجالات التكنولوجية، وتطور المناهج الدراسية المُتميّزة التي توفّرها الجامعة لطلابها وطالباتها تحت إشراف وقيادة نخبة من الهيئة التدريسية مُتخصّصة تُسهم في تعزيز وإبراز الدور الهام الذي تلعبه جامعة المستقبل في مسيرتها المتواصلة نحو الريادة والتميّز العلمي في كافة المجالات.

و أثنى معاليه على جهود الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وإعدادهم الجيّد لهذه المُشاركة، وحرصهم على إبراز المستوى التعليمي الرائد الذي تحتضنه جامعة الإمارات وجهودها المتواصلة لدعم وتحفيز طلبتها وطالباتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً للهيئة التدريسية والطلبة دوام التوفيق والنجاح في كافة مساعيهم العلمية والعملية.