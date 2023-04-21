نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تسعد الأسر المتعففة والأطفال بهدايا العيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة “لن ننساكم” التي قدمت من خلالها عيدية العيد والهدايا العينية للأسر المتعففة وللأطفال المرضى في مستشفى القاسمي بمناسبة عيد الفطر السعيد وبما يعزز جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

وبحسب “وام”، قال المقدم حمد بن قصمول نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية “ أردنا من هذه المبادرة إدخال البهجة والسرور في نفوس الأسر المتعففة والأطفال في هذه الأيام المباركة وإدماجهم في أجواء العيد وجعلهم يشعرون بالدعم والمساندة ومدّهم بالطاقة الإيجابية ومشاطرة الأطفال المرضى في المستشفى هذا الظرف الصحي المؤقت ورسم البسمة على وجوههم”.