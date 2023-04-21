طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

رفع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بحلول عيد الفطر السعيد، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى أهل الإمارات بالخير والتقدم والازدهار.

وبحسب “وام”، هنأ سموه أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة الكريمة، معرباً سموه عن تمنياته بأن يعيدها عليهم باليمن والبركات.