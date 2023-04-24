نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:29والمد الثاني عند الساعة 03:24 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.