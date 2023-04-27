نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:36 والمد الثاني عند الساعة 04:56 والجزر الأول عند الساعة 21:57 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:38والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 85 20

دبي 32 23 80 30

الشارقة 33 20 80 25

عجمان 31 22 80 30

أم القيوين 33 19 80 30

رأس الخيمة 34 19 85 25

الفجيرة 33 23 85 25

العـين 35 21 70 15

ليوا 34 22 95 10

الرويس 34 22 85 15

السلع 35 23 80 15

دلـمـا 31 23 85 30

طنب الكبرى 34 24 90 20

طنب الصغرى 34 24 90 20

أبو موسى 34 24 90 20.