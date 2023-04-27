54% نمواً في أرباح “أبوظبي الإسلامي” إلى 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل نمو في صافي ربح بنسبة 54% في الربع الأول من العام 2023 ليصل الى 1.1 مليار درهم مقابل 715 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022، مما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

وبحسب “وام”، قال البنك، في بيان له أمس الأربعاء، إن الإيرادات تحسنت بنسبة 45% إلى 2 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 81% في الدخل من مصادر التمويل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، نتيجة النمو في تمويل المتعاملين وارتفاع هوامش الربح.

ووصلت نسبة التكلفة إلى الدخل الى 35.7% مع تحسن بنسبة 5.3 نقطة مئوية وذلك نتيجة التحسن في الإيرادات والتعزيز من الإنتاجية، وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 29% إلى 146 مليون درهم للربع الأول من العام 2023. وتزامن هذا مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بنسبة 7.6 نقطة مئوية لتصل إلى 128.7%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 172 مليار درهم، مدفوعًا بنمو بنسبة 19% في إجمالي التمويل و22% في الاستثمارات، فيما زادت ودائع المتعاملين بنسبة 28% لتصل إلى 142 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 15% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة.

وحافظ “أبوظبي الإسلامي” على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.55% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.54%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 80.3% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 19.6%.

وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف حقق أداءً قويًا في الربع الأول مستفيدًا من البيئة الاقتصادية المشجعة، حيث حقق زيادة في صافي أرباحه بنسبة 54% على خلفية التقدم الذي احرزته استراتيجية النمو ومبادرات التحول، وخطة المصرف طويلة الأجل لتقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف ان المصرف نجح في مواصلة اجتذاب عملاء جدد، حيث رحبنا بنحو 46 ألف متعامل جديد في الربع الأول من العام 2023، مما عزز من حصتنا السوقية.

من جانبه، قال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: “استمرينا في تسجيل أداء قوي في النمو والربحية مع تسجيل بداية ناجحة في الربع الأول من العام 2023، ويعكس هذا الأداء الإيجابي، التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات، وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا”.

وأضاف أن المصرف واصل على المستوى الدولي، تعزيز وجوده في الأسواق التي يتواجد فيها، ومن بينها مصر، التي تمثّل سوقًا استراتيجية مهمة للمجموعة، حيث واصلنا التركيز على الاستفادة من الفرص هناك.