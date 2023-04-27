نشكركم على متابعتكم خبر 6 مليارات درهم.. بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحاً قياسية خلال الربع الأول 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى نجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة والاقتصاد الإقليمي الجيد. كما يشكّل هذا أيضاً ربعاً سنوياً قياسياً من حيث الدخل الذي تجاوز 10 مليار درهم لأول مرة على الإطلاق.

وبحسب “البيان”، تعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى، ونمو الدخل غير الممول، وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة. ولعبت السيولة القوية في القطاع دوراً بارزاً في دعم نمو الودائع بواقع 35 مليار درهم أو 7٪، بما في ذلك زيادة إضافية قدرها 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 3٪ في أنشطة الإقراض ونمو استثنائي في الموجودات.

وتحسنت جودة الائتمان بسبب عمليات التحصيل الكبيرة مما يُبرز نمو الاقتصاد في المنطقة بالتزامن مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 66٪. كما حققت كافة وحدات الأعمال دخلاً أعلى وتحسّناً في الربحية. وخلال الفترة، قمنا بطرح منتجات وخدمات رقمية جديدة وتحديث استراتيجيتنا ضمن نطاق تواجدنا الدولي لدعم فرص النمو المستقبلي.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2023

• نمو بنسبة 119٪ في الأرباح على خلفية تحسّن الهوامش وتحسن مزيج الودائع والقروض وعمليات التحصيل الكبيرة

• بلغ صافي الربح 6.0 مليار درهم، بزيادة متميزة بنسبة 119٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و54٪ مقارنة بالربع السابق

• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 64٪ ليصل إلى 10.5 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا وارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر واضح على تحسن الهوامش والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات

• ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير بواقع 145 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.05٪

• انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 66٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية التحصيلات الناجحة حيث ارتفعت نسبة التغطية إلى 152٪

• شهدت جودة الائتمان تحسناً نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 0.4٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 5.6٪ مما أتاح تحسناً في مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لجودة الائتمان

• ارتفعت قروض العملاء بنسبة 3٪ في الربع الأول 2023 الذي شهد أعلى نسبة إصدار قروض للأفراد على الإطلاق لكل من قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى زخم قوي للقروض الجديدة للشركات

• مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بنسبة 7٪ أو 35 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023، بما في ذلك ارتفاع بقيمة 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يدل على جدوى وفعالية استراتيجيتنا لجذب الودائع وخفض تكلفة التمويلات

• ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 117٪ لتصل إلى 93 فلساً، بزيادة بنسبة 159٪.

إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي

• إجمالي الأصول: ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5٪ ليصل إلى 782 مليار درهم

• رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 187٪ ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.8٪ قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

• يتم التحكم بالنفقات بشكل جيد، حيث تقوم المجموعة بإعادة تنشيط وتفعيل الاستراتيجية الدولية من خلال تحقيق تقدم فعال في توسيع شبكة الفروع الدولية وتسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبيانات لدفع عجلة النمو المستقبلي

• تواجد إقليمي متزايد يساعد على نمو الإيرادات في مواقع تواجدنا الدولي

• مصر، تم تعيين رئيس تنفيذي ومسؤول رئيسي للشؤون المالية جديدين لإعادة تنشيط وتفعيل استراتيجية النمو لدينا في مصر

بنك الإمارات دبي الوطني يواصل تحقيق مزيد من التقدم في مكانته الريادية في السوق

• زيادة الحصة السوقية: حقق البنك أقوى أداء له على الإطلاق في هذا الربع في مجال أنشطة الإقراض للأفراد حيث بلغت قيمة القروض المدفوعة أكثر من 8 مليار درهم للربع الأول 2023 وأصدر البنك أكثر من 144,000 بطاقة ائتمان جديدة

• إصدار بالعملة المحلية أصبحت المجموعة أول مُصدر لسندات وصكوك بالدرهم الإماراتي بعد قيام وزارة المالية بتطوير منحنى العائد المحلي المقوّم بالدرهم

• تم إطلاق خدمة أمين الحفظ العالمية من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتزويد العملاء الإقليميين والأجانب بخدمات أمين الحفظ الآمنة والفعالة لأصولهم في مناطق جغرافية متعددة

• يوفر التداول الفوري في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إمكانية الاستفادة من التقنية الرقمية والوصول الفوري إلى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

• إطلاق التطبيق المصرفي المطوّرعبر الهاتف المتحرك ENBD X، مما يساهم في توفير معيار جديد من التميز للعملاء

• قامت الخدمات المصرفية المميزة بإجراء تحسين على مزاياها وعروضها القيّمة تماشياً مع متطلبات عملائها من أصحاب الثروات

• تأكيد تصنيف الإمارات الإسلامي ورفع تصنيف الجدوى المالية من قبل وكالة فيتش

• الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: إن 75٪ من البطاقات الصادرة حالياً هي بطاقات بيومترية صديقة للبيئة، وهو ما يقلل من استهلاك البلاستيك بأكثر من 4.200 كيلوجرام

• مساعدة إلى متضرري الزلزال بمبلغ 350 مليون ليرة تركية لدعم التعافي من كارثة الزلزال

وبهذه المناسبة قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

 “ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليار درهم في الربع الأول 2023، ما يعكس نجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة والاقتصاد الإقليمي الجيد.

 وبصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، فإننا ندعم بشكل كامل التزام دبي بمواصلة تطوير وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وترسيخ موقعها كمدينة للفرص والابتكار.

 يفخر بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي بأنهما أول مصدرين لسندات وصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك بعد تطوير منحنى عائد محلي، مما يجعل من السهل على الشركات الإماراتية الوصول إلى أسواق رأس المال بالعملة المحلية.

 استجابة لكارثة الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا في فبراير، تبرعت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني على الفور بمبلغ 350 مليون ليرة تركية لدعم جهود الإغاثة، كما تقدم المجموعة دعماً للعملاء المتضررين من خلال تأجيل إلتزاماتهم المالية.”

من جهته قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

 “حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً في الربع الأول من عام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 64٪ ليصل إلى 10.5 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع حجم المعاملات وتحسن الهوامش نتيجة أداء بنية التمويل الفعالة وارتفاع أسعار الفائدة.

 كما حققنا أيضاً أرباحاً ربع سنوية قياسية بلغت 6 مليار درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر بشكل كبير بفضل عمليات التحصيل الكبيرة، وتعتبر أعلى أرباح ربع سنوية يحققها بنك إماراتي.

 يُعد الربع الأول من عام 2023 الربع الأقوى على الإطلاق في مجال عمليات الإقراض للأفراد، حيث تم إصدار أكثر من 144,000 بطاقة ائتمان جديدة وصرف أكثر من 8 مليار درهم كقروض للأفراد.

 قمنا بترقية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتحسين المزايا والعروض القيّمة للعملاء من أصحاب الثروات، وتقديم خدمة التداول الفوري في سوق أبوظبي للأوراق المالية من أجل توفير معيار جديد في خدمة العملاء.

 قمنا بتحديث استراتيجيتنا ضمن نطاق تواجدنا الدولي لدعم فرص النمو المستقبلي “.

كما تحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

 “ساهم نموذج الأعمال المتنوع لبنك الإمارات دبي الوطني في تحقيق مستويات قياسية في الدخل والأرباح وأنشطة الإقراض للأفراد خلال الربع.

 إن الدخل المرتفع يُمكِّننا من تسريع وتيرة توسعنا الدولي واستثمارنا في التكنولوجيا الرقمية والبيانات، مما سيوفر تدفقات إيرادات بديلة ويعوض تأثير الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة في المستقبل.

 إن عمليات التحصيل القوية والتكلفة المنخفضة للمخاطر في الربع الأول تُمكّننا من تحسين مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لجودة الائتمان لدينا.

 لا تزال السيولة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة جيدة، ونمت الودائع لدينا بمقدار 35 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك زيادة بمبلغ 19 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

 يواصل اقتصاد دبي أداءه القوي، وتدعم الميزانية العمومية القوية للمجموعة عملاءها وتساعدهم على تحقيق النمو محلياً ودولياً.”