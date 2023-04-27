تعيين عبدالله النابودة عضواً في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية للجولف

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية – التي تدير جولات “دي بي ورلد ” و”التحدي”، و”الأساطير”، و “جولف أصحاب الهمم”، وكأس رايدر للجولف عن تعيين عبد الله النابودة عضواً في مجلس الإدارة.

وبحسب “وام”، يعد النابودة شخصية محورية في تطوير لعبة الجولف في دولة الإمارات على مدار الـ 20 عاماً الماضية، ففي عام 1988، وساعدت مجموعة النابودة في بناء نادي الإمارات للجولف، وهو أول ملعب جولف عشبي في الإمارات، والذي استضاف بعد عام من افتتاحه الجولة الأوروبية لأول مرة في المنطقة، في بطولة دبي ديزرت كلاسيك.

ويمارس النابودة الجولف منذ عام 2006، حيث لعب دوراً رئيسياً في نشر لعبة الجولف بين الواعدين في الشرق الأوسط، بما في ذلك تقلده منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف بين عامي 2008 و2012، ورئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي.

وقال عبدالله النابودة: “أنا ممتن حقاً بهذا التعيين، إنه لشرف كبير أن أكون عضواً في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية، والشكر الخاص لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بي ومنحي فرصة العمل معهم في هذه المنظمة المتميزة وهذه الرياضة الرائعة”.

من جانبه قال إريك نيكولاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية: “يسعدني أن أرحب بعبد الله النابودة في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية.. الشرق الأوسط منطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا.. لدينا 7 أحداث في دولة الإمارات خلال عام 2023، بما في ذلك ثلاث أحداث لسلة رولكس، بينما يقع المقر الرئيسي لدي بي ورلد، الشريك الرئيسي لجولتنا الرئيسية في دبي”.

وأضاف: “شعرنا أنه من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا ممثلون من المنطقة في مجلس إدارتنا.. يجمع عبد الله النابودة بين الخبرة التجارية الرائعة والالتزام الكبير طويل الأمد بلعبة الجولف على جميع المستويات، بدءاً من دعمه لبرامج الواعدين وصولاً إلى رعايته لبطولات جولة دي بي ورلد، وهو إضافة ممتازة لمجلس إدارتنا الطموح”.