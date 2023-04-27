نشكركم على متابعتكم خبر الجامعة القاسمية تطلق منصة القاسمية بودكاست لتعزيز مهارات وإبداعات طلبتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 08:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت الجامعة القاسمية منصة “القاسمية بودكاست” التي تعد إضافة نوعية لترسيخ ثقافة التعلم المستمر لدى طلبة الجامعة وتنمية روح الابتكار وتطوير مهارات الاتصال واكتساب المعرفة وإبرازها للمجتمع.

وبحسب “وام”، تعتبر “القاسمية بودكاست” منصة إذاعية جامعية ونافذة إعلامية لنشر إبداعات طلبة الجامعة القاسمية تحقيقًا لرؤيتها بالاهتمام بالعلوم والآداب ونشر قيم التسامح والحوار وتتيح المنصة العمل على تسليط الضوء على مشاركات الطلبة وفق ممارسات إعلامية مهنية تقوم على أسس الإسلام السمح وتعاليمه المنفتحة على العالم أجمع.

وأكد الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة أهمية إطلاق منصة “القاسمية بودكاست” ودورها في تكامل منظومة التعليم الجامعي بإبراز إبداعات الطلبة بمختلف كليات الجامعة في مجال الفنون الإذاعية المعاصرة التي تتلاقى مع أهداف الجامعة ورؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات رئيسها سعادة الأستاذ جمال الطريفي في إثراء المعرفة لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم الإعلامية والتي تعكس نهج الجامعة الوسطي وما يتحلى به الطلاب والطالبات من تميز وثقافة ومعرفة تمكن الطلبة من التواصل الفعال مع المجتمع الخارجي .

وأضاف أن هذه المنصة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والدولي بالنظر لما تحويه الجامعة من جنسيات متنوعة من شتى أنحاء العالم التي وصل عددها إلى 116 جنسية، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في مواصلة إبراز المهارات المتنوعة لطلبة الجامعة.

وأوضح سعادة الأستاذ الدكتور هشام عباس عميد كلية الاتصال أن برامج منصة “القاسمية بودكاست” ستمكن الطلبة من مختلف كليات الجامعة من الاستفادة القصوى من التجهيزات الفنية التي تمتلكها كلية الاتصال من استوديوهات إذاعية ومختبرات مجهزة وفق أحدث التقنيات وكوادر تدريسية وإدارية وتقنية، بما يسهم في تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم للممارسة الإعلامية الاحترافية، وتلبية حاجة سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية من الدارسين المؤهلين في مجال الإعلام الرقمي وفنون العمل الإذاعي المختلفة.

وجرى إطلاق البث التجريبي للمنصة في إطار احتفالات الجامعة بيوم الطالب الإعلامي بحضور عدد من القيادات الإعلامية.