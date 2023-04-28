نشكركم على متابعتكم خبر دبي تستضيف سوق السفر العربي 2023 بمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة من 150 دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 01:46 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق الإثنين المقبل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023؛ وتستمر حتى 4 مايو المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد النسخة الثلاثين من الحدث مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة ومن المتوقع حضور 34,000 زائر، والترحيب بمجتمع السفر والسياحة والضيافة العالمي في الإمارات.

وبحسب “وام”، تشكل النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر سوق السفر العربي 2023 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام “العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية”، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

وقال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن نسخة العام الحالي من المعرض تسلط الضوء على موضوع الاستدامة وذلك لأهميته في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي، متزامناً مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الإمارات، وأيضا استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 28″ في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن دبي نجحت في تحقيق إنجازات مهمة بفضل استراتيجياتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعيا بالبيئة، وهو ما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

من جانبه أشار عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجاري في طيران الإمارات، إلى أن الاحتفال بمرور 30 عاماً على الشراكة مع سوق السفر العربي يؤكد الالتزام نحو مواصلة تعزيز مكانته على الساحة العالمية وترسيخ مكانته كحدث متخصص في الصناعة، كذلك في نمو دبي، التي تحتل موقع الصدارة في السياحة العالمية، قائلاً ” وسوف نعرض في دورة هذا العام أحدث منتجاتنا، ونتواصل مع شركائنا بالإضافة إلى تأكيد وإبراز التزامنا نحو ممارسات الطيران المستدامة والحد من بصمتنا البيئية”.

ولفت فاسيل زيجالو، العضو المنتدب لشركة آر إكس الشرق الأوسط ومدير محفظة سوق السفر العالمي وسفر الأعمال الدولية والاجتماعات وشركة آر إكس، إلى النجاح الذي حققه معرضي سوق السفر العالمي أفريقيا وسوق السفر العالمي لأمريكا اللاتينية في وقت سابق من هذا الربيع، منوهاً إلى الزيادة القوية في أعداد العارضين في جميع مناطق الحدث بالإضافة إلى الترحيب مرة أخرى بالصين بعد غياب ثلاث سنوات عن المشاركة في المعرض عقب رفع القيود المفروضة نتيجة تفشي الجائحة في المنطقة.

وأكدت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، أن سوق السفر العربي 2023 سيوفر منصة مثالية لنخبة من أبرز من المتحدثين في القطاعين العام والخاص، حيث سيقدم جميعهم رؤى متخصصة ونظرة ثاقبة في اتجاهات السفر المستدامة والسياحة المسؤولة ومجموعة من القضايا الأخرى ذات الأهمية الصناعية.

وارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27٪ مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط “أكبر بنسبة 15.1٪”، وأوروبا “أكبر بنسبة 30.9٪”، وآسيا “أكبر بنسبة 18.6٪” وأفريقيا “أكبر بنسبة 44.7٪”، كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نموًا كبيرًا على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62٪ و37.5٪ على التوالي.

ويعود العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت البلاد قيود السفر المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار في الخارج.

وتحتل منطقة جنوب شرق آسيا والهند مكانة بارزة في حدث هذا العام أيضًا. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، حيث أنفق المواطنون الهنود مبلغًا قياسيًا قدره 10 مليارات دولار على السفر إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بزيادة تقارب 43٪ مقارنة بأرقام فترة ما قبل الجائحة، حيث تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الرحلات السنوية المغادرة سيصل إلى أكثر من 27 مليونًا بحلول عام 2024، بقيمة إجمالية تزيد عن 42 مليار دولار.

وسيكشف سوق السفر العربي احتفالاً بالنسخة الثلاثين منه النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس، الجهة المنظمة للحدث بتقديم أحداث وفعاليات مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى، بالإضافة إلى تحديد رحلة المعرض نحو صافي الصفر، حيث سيصاحب هذا التعهد دليل جديد يوفر للمشاركين إطارًا يمكن من خلاله التخفيف من تأثيرهم البيئي قبل الحدث وأثناءه وبعده.

ويشهد معرض هذا العام عودة سوق السفر الفاخر الدولي الذي سيستكشف الاتجاهات والفرص في مجال السياحة الراقية المزدهر فيما يتعلق بأولويات السفر الفاخر، حيث يبحث 25٪ من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن الترفيه عند السفر، بينما يركز 19٪ بشكل أكبر على الإقامة عالية الجودة عند حجز الرحلات، وفقًا لأبحاث السوق التي نشرها موقع يوجوف العالمي.

سيوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية تناسب جميع التخصصات والاهتمامات وفرصة ذهبية لفرص التواصل وتبادل المعرفة التي لا مثيل لها بوجود مجموعة واسعة من الأحداث الأخرى التي يجب حضورها على جدول الأعمال، بما في ذلك الجلسات التي تركز على الأسواق الرئيسية في الهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى منصة شبكات التواصل السريع الجديدة.