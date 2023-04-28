نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان عبدالله إبراهيم الظاهري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله عبدالله ابراهيم سعيد الظاهري أمين السر العام لنادي عجمان وعضو مجلس إدارة النادي الذي وافته المنية أمس.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما والتي أقيمت بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

كما أدى الصلاة كبار المسؤولين ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، داعين الله عز وجل أن يتغــمد الفقيــد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.