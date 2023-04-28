نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس التركي يمنح “الفارس الشهم 2” وسام الدولة للتضحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

منح فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ، رئيس الجمهورية التركية ، وسام التضحية الوطنية لفريق عملية “فرسان الشجاعة 2” الذي أطلقته قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع لدوره في هجوم 6 فبراير. والإنقاذ في منطقة الزلزال بتركيا.

وبحسب “وام” فقد منح معاليه الميداليات لقائد المستشفى الميداني وقائد فريق البحث والإنقاذ وممثلي “فرسان الشجاعة 2” على التوالي ، لشكر دولة الإمارات على جهودها في البحث. في المنطقة المنكوبة بالزلزال ، أرسلت الإمارات 58 طائرة متجهة إلى تركيا وعلى متنها أكثر من 906 أطنان من الإمدادات الطبية والإنقاذ والغذائية ، وفريق بحث وإنقاذ يضم 110 أشخاص ومركبات مجهزة بمعدات خاصة للحطام. إزالة ، وفريق طبي مكون من 75 طبيباً وفنيًا محترفًا ، ومجهزًا بالمعدات والمستلزمات الطبية ، وبناء مستشفى ميداني بسعة 50 سريرًا في إصلاحية غازي عنتاب لعلاج الجرحى ومستشفى ثان في هاتاي بسعة 200 سريرا ، وتسليم 1732 خيمة لإيواء ما يقرب من 12000 مستفيد.

شارك سعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية تركيا ، في حفل التكريم الذي أقيم في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة ، للفرق التركية والدولية التي ساهمت في جهود البحث والإنقاذ خلال منطقة الزلزال.

كما شارك سعادته في حلقة نقاش بعنوان “التضامن الدولي والإغاثة من الكوارث ، نقف مع تركيا” التي عقدت في وزارة الاتصالات بالقصر الرئاسي بجمهورية تركيا ، بمشاركة سفراء اليابان والمجر واليونان.

وأكد سعادته خلال الاجتماع على القيم الراسخة لدولة الإمارات في التضامن الإنساني في حالات الكوارث ، وتقديم يد العون للدول وقت الحاجة ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أطلقت عملية “الفرسان الشجعان 2”. وتشغيل جسر جوي لإيصال فرق البحث والإنقاذ وإمدادات الإغاثة والمأوى والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية إلى سوريا وتركيا لتقديم كل الدعم الممكن للمساعدة في التعامل مع آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.