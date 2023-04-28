نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لرئيس الأرجنتين تتضمن دعوته لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية لفخامة ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين تضمنت دعوته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبرالمقبل.

تسلّم الرسالة معالي سانتياغو كافييرو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة بجمهورية الأرجنتين خلال استقباله سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات في الأرجنتين وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوينس آيرس.