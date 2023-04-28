نشكركم على متابعتكم خبر “خيال” و” الباهر” يهديان هجن الرئاسة “ناموس اللقايا” في مهرجان ختامي الوثبة للهجن العربية الأصيلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهدت منافسات اليوم السادس من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة “ختامي الوثبة 2023” التي أقيمت اليوم بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي، تألق مؤسسة هجن الرئاسة التي سيطرت على رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن خلال النسخة الحالية للمهرجان.

وبحسب “وام”، حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، إلى جانب محبي وعشاق رياضة الهجن.

فقد حلقت مؤسسة هجن الرئاسة بأول رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعدما نجحت في التتويج بكأس وبندقية سن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بمشاركة عدد كبير من نجائب الأصايل.

و توجت البكرة “خيال” لهجن الرئاسة تحت إشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، إذ نجحت في خطف صدارة السباق في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، لتعبر خط النهاية محققة توقيتاً زمنياً قدره 7.07.03 دقيقة، وحلت في المركز الثاني “الذيبة” لهجن الشيحانية، وثالثة “ميعاد” لهجن الرئاسة.

وكان القعود “الباهر” على قدر التوقعات للتتويج بالناموس، بعدما انتزع بندقية اللقايا الجعدان في الشوط الرئيسي الثاني المفتوح بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي حصد ثنائية في منافسات اليوم.

وأنهى “الباهر” مسافة الشوط البالغة 5 كلم في زمن قدره 7.07.06 دقيقة وبفارق مريح عن “الوسمي” من هجن الرئاسة مع المضمر المجازف الذي سيطر على أغلب أشواط اللقايا، في الفترتين الصباحية والمسائية، فيما حل في المركز الثالث “خطر” لهجن الشيحانية مع المضمر جار الله عقيل المري.