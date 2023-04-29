نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 أبريل 2023 10:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً خاصة غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعه 23:14 والمد الثاني عند الساعة 07:58 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:19والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 00:37.