نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 أبريل 2023 10:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:58 والمد الثاني عند الساعة 23:34 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.

بحر عمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:56والمد الثاني عند الساعة 07:02 الجزر الأول عند الساعة 12:02والجزر الثاني عند الساعة 01:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 23 55 10

دبي 36 23 60 15

الشارقة 35 20 60 15

عجمان 32 23 60 30

أم القيوين 33 18 70 20

رأس الخيمة 36 18 75 15

الفجيرة 30 24 75 30

العـين 39 22 45 10

ليوا 40 21 40 10

الرويس 40 22 55 10

السلع 41 22 70 10

دلـمـا 36 24 80 15

طنب الكبرى 32 23 85 30

طنب الصغرى 32 23 85 30

أبو موسى 32 23 85 30