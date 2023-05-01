محمد بن راشد: مستمرون في تنمية اقتصادنا الوطني.. وهدفنا الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن هدف الوصول 40 مليون سائح خلال سبع سنوات ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل 450 مليار درهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لمعرض سوق السفر العربي 2023، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في دبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه: “أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي الذي يستضيف 2000 جهة سياحية من 150 دولة حول العالم.. عادت السياحة العالمية بعد 3 سنوات من التراجع.. وفي الإمارات أيضاً عاد القطاع بقوة.. وارتفع إنفاق السياح في 2022 بنسبة 70% ليصل 121 مليار درهم وليتصدر المنطقة.. وأعلنا عن مستهدف للوصول لـ40 مليون سائح خلال سبع سنوات ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل 450 مليار درهم.. مستمرون بإذن الله في تنمية كافة قطاعات اقتصادنا الوطني.. وهدفنا الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً”.