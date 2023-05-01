نشكركم على متابعتكم خبر طيران أجنحة الشام تطلق برنامج الولاء (شام مايلز) لعملائها ضمن مشاركتها في معرض سوق السفر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:55 مساءً - انطلقت اليوم الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض سوق السفر العربي بدورته ال30 وبمشاركة عالمية واسعة تصل لأكثر من 2000 عارض من 150 دولة حيث تجمع دبي سياحة العالم من ١ ولغاية ٤ أيار ضمن أضخم ملتقى للسفر والسياحة في العالم.

وتُشارك أجنحة الشام للطيران في هذا الملتقى العالمي من خلال جناحها المتميز واللافت لزوار الملتقى، حيث تُعرف الجمهور والزائرين عن شبكة محطاتها ووجهاتها التي تُسيّر لها رحلاتها الجوية إضافةً للتعريف بحزمة خدماتها وبرامجها والتسهيلات والعروض الشيقة التي أعدتها مع بداية موسم صيف 2023 .

كما يقدم قسم العطلات في الشركة مجموعة من العروض السياحية الجذابة والبرامج المتنوعة لقضاء الاجازات والعطلات في العديد من وجهاتها مع الترويج لسورية الحضارة بهدف زيادة عدد الزائرين اليها لشتى أغراض السياحة ولا سيما بعد عودة الأمان والاستقرار لربوعها.

ويعتبر سوق السفر العربي منصة مثالية بالنسبة لأجنحة الشام للطيران يمكن من خلاله تبادل المعرفة والاطلاع على أخر تكنولوجيات السياحة والسفر والنقل الجوي إضافة لأنه فرصة كبيرة لتكوين علاقات وروابط جديدة وعقد اتفاقيات مع عملاء وشركاء جُدد وايجاد فرص تعاون في هذا القطاع الحيوي الهام.

كما ويعتبر هذا الحدث السياحي الأبرز بدورته ال30 ، والذي من شأنه التعريف عن احدث خدمات وعروض الشركة وتعزيز ثقة عملائها بها.

يُذكر أن أجنحة الشام للطيران تشغل رحلات جوية منتظمة من مطارات دمشق وحلب واللاذقية لأكثر من ١٦ محطة اقليمية ودولية وتطبق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان المطبقة من قبل شركات الطيران العالمية.