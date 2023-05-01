نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يزور جناح طيران الإمارات في سوق السفر العربي 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:56 مساءً - استقبلت طيران الإمارات في جناحها بمعرض سوق السفر العربي 2023، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال انطلاق أكبر حدث تجاري للسفر والسياحة في المنطقة.

كما استقبلت طيران الإمارات في وقت سابق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال سموهم عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، الذي صحبهم بجولة سريعة في الجناح وقدّم شرحاً عن مقاعد الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط عملاء الناقلةٍ.