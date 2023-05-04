نشكركم على متابعتكم خبر فريقا رئاسة COP28 ورائد المناخ للشباب يناقشان مع شباب من جميع أنحاء العالم سبل تشجيع العمل المناخي خلال منتدى الشباب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظم فريقا رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ورائد الشباب للمناخ مجموعة من الفعاليات بحضور أكثر من 200 شاب وشابة حول العالم على هامش منتدى الشباب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك .

وبحسب “وام”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمت الفعالية الأولى “تعزيز دور الشباب في العمل المناخي” أكثر من 70 مشاركا من المهتمين والعاملين بالعمل المناخي من الشباب من جميع أنحاء العالم وتناولوا عدة موضوعات تتمحور حول تعزيز دور الشباب في ساحات المفاوضات الخاصة بمؤتمر الأطراف وتوقعات الشباب للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في دولة الإمارات.

ولتوفير مساحة كافية للشباب للتعبير عن آرائهم، نظم الفريق حلقة استشارية مكونة من 30 مشاركا بالتعاون مع مؤسسة دائرة الأطفال والشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “YOUNGO”.

وخلال الحلقة ناقش الشباب الفرص والتحديات أثناء التحضير لقمة COP28 ، وعبروا عن امتنانهم لوجود دور لرائد المناخ للشباب ضمن رئاسة المؤتمر ليشرف على مشاركة الشباب والعمل على تطوير مهاراتهم لضمان مشاركة بناءة.

كما عقد الفريق أكثر من 20 اجتماعا وثنائيات مع أبرز المنظمات العالمية منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمين العام للشباب والبعثات الدائمة للدول مثل كوستاريكا وزامبيا وكينيا للتعريف بدور رائد المناخ للشباب وتعزيز التعاون الدولي. إضافة إلى تنظيم فعالية تواصل اختتامية بحضور أكثر من 100 مشارك ، وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر الحفل ممثلون عن البعثة الدائمة للدولة من وكالات الأمم المتحدة ومندوبو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء الشباب والمنظمات الشبابية الأخرى بجانب الطلاب الإماراتيين.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28: “وفق توجيهات القيادة فإن التمكين الهادف للشباب ركيزة أساسية لنجاح مؤتمر الأطراف COP28، وانطلاقاً من إدراكنا لإمكانيات الشباب ننشىء منصات ونجري حلقات استشارية في جميع أنحاء العالم تضمن إعلاء صوت الشباب في العمليات المناخية المتعددة الأطراف، كما أن رئاسة COP28 ملتزمة بأن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف هي الأكثر شمولاً واحتواء للجميع”.

ويحث دور رائد المناخ للشباب على إدماج أربع ركائز أساسية في جميع أنشطته: المشاركة الفعالة للشباب، وتشجيع العمل المناخي، وإعلاء أصوات الشباب وإتاحة فرص التعلم البيئي والمؤسسي للشباب من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أطلقت رئاسة مؤتمر COP28 “برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ” ضمن فعالية “الطريق إلى COP28” التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي يوم 15 مارس 2023 بهدف تمكين الشباب للمشاركة بفعالية في عملية المؤتمر وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة التي تضع تمكين الشباب ضمن أولوياتها.