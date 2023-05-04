نشكركم على متابعتكم خبر نسبة أمية الإنترنت في الإمارات «صفر» في المئة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تصدرت الإمارات والسعودية التصنيف العالمي لنسبة القادرين على استخدام الإنترنت، حيث تشاركتا الدولتين في نسبة 100% من القاطنين على أراضيهما يستخدمون الشبكة العنكبوتية.

ووفقاً لموقع الإحصاءات العالمي “ستاتس فيد”، انعدمت أمية الإنترنت في الإمارات والسعودية مع إجادة كل القاطنين للتعامل مع الشبكة العنكبوتية.

وجاءت إريتريا أقل دول العالم في قدرة القاطنين على أراضيها في التعامل مع الإنترنت بنسبة 1% فقط يستخدمون الشبكة هناك، يليها الصومال ويستخدم 2% من شعبها الإنترنت، ثم أوغندا بـ6%، بينما الإمارات والسعودية وأيسلندا 100% من القاطنين على أراضيهم يستطيعون استخدام والوصول للإنترنت.