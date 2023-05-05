الشعفار يترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 05:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تقدم سعادة أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في الانتخابات المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك 14 يوليو المقبل.

ويشغل الشعفار منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاماً، وهو عضو بلجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية التي تم تشكيلها، العام الماضي، برئاسة الكوري الجنوبي شيت اي وون.

وتولى الشعفار العديد من المناصب خلال مشواره الرياضي على الصعيد المحلي والقاري والدولي منها رئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام والاتحاد الإماراتي للدراجات الهوائية، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وأعرب الشعفار، عن اعتزازه بدعم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويقول الشعفار: “الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي نابع من الإنجازات التي حققها أبناء الإمارات على كل المستويات ويعكس نجاح الرياضة الإماراتية في فرض نفسها على الساحة الدولية من خلال التواجد في العديد من المناصب الإدارية الخارجية عربياً وإقليمياً وقارياً ودولياً”.